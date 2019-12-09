Киев, 9 декабря, 2019, 11:52 — ИА Регнум. То, что большинство считает слабостью Зеленского — его неопытность в политике, — может сыграть в пользу Украины в ходе сегодняшнего саммита в Париже и сопутствующих ему переговоров, утверждает в своем анализе ситуации украинское издание «24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Издание отмечает, что такое «осторожное предположение» выразили сразу несколько украинских аналитиков, комментировавших перспективы переговоров в столице Франции.

«Мол, Путин, конечно, опытный аппаратный чиновник, но его опыт основывается на общении с людьми, которые годами работали в постсоветской политической системе. Зеленский же — явление для этой системы новое и поэтому совершенно непредсказуемое. Эта непредсказуемость может означать не только нашу слабость в переговорах, но и сыграть на пользу Украине», — утверждается в материале.

Если, конечно, украинская сторона не потеряет шанс правильно воспользоваться этим преимуществом и не будет слишком спешить с принятием решений, подчеркивает СМИ.

Еще одним положительным фактором, который может сыграть в пользу Киева, эксперты считают недавний скандал с выдворением российских дипломатов из Германии.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно предварительному графику, «нормандский саммит» начнется в Париже сегодня в 18:00 по российскому времени и продлится порядка трех часов, после чего последует пресс-конференция. До саммита состоятся двусторонние встречи президентов Украины и России с главами Франции и Германии, а после мероприятия — переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.