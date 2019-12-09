Москва, 9 декабря, 2019, 11:48 — ИА Регнум.

Переоснащение российских войск на комплексы С-400 идёт в плановом режиме, но арктическому направлению придается особое значение, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 9 декабря, комментируя сообщения о создании «противовоздушного купола» над российской частью Арктики.

Мультимедиа.минобороны.рф ЗРК С-400

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что все арктические дивизионы флота будут в ближайшее время оснащены ЗРК С-400, и это позволит развернуть над российской частью Арктики «противовоздушный купол».

«Переоснащение российских войск на современные зенитные ракетные комплексы С-400 проходит в плановом режиме — все имеющиеся в строю С-300 различных модификаций должны быть со временем заменены на «Триумфы» или же на более простые и дешёвые С-350 «Витязь».

Тем не менее в последние годы важность арктического направления в России отмечается отдельно — можно заметить явный акцент на усиление этого компонента Вооруженных сил России. Это связано как с традиционными интересами России в этом регионе, так и с новыми вызовами.