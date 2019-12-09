Вашингтон, 9 декабря, 2019, 11:43 — ИА Регнум.

Сдвиг в позицииНАТОналицо, в альянсе поняли, что всвоем недавнемзаявлениипереборщилис агрессивностью по отношению к России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 9 декабря, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Как сообщалось ранее, Столтенберг в интервью CNN сказал, что в альянсе не считают Россию своим врагом, хотя не причисляют ее и к числу друзей.

«После того, что было записано в политическом заявлении НАТО по итогам его недавнего юбилейного саммита, логики в сказанном генсеком НАТО Столтенбергом в интервью CNN я не вижу. Напомню, что в заявлении от 4 декабря говорится: «Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности». Но это не конец фразы. В том же предложении через точку с запятой заявляется: «Терроризм во всех своих видах и проявлениях остаётся для всех нас постоянной угрозой». Понятно, что «все мы» — это не НАТО, Россия, Китай и так далее, вместе взятые. Это — все страны НАТО. Понятно также, что в одно предложение объединяется то, что логически между собой связано. Соответственно, НАТО связывает «агрессивные действия России» с терроризмом.

Агрессор, связанный с террористической угрозой, — кто это, если не враг? Впрочем, Столтенберг и ранее неоднократно называл нашу страну «главной угрозой» для НАТО

Да, в том же заявлении НАТО от 4 декабря есть дежурная фраза по поводу «готовности НАТО к диалогу», но подчеркивается, что это только в том случае, «когда действия России сделают это возможным». Другими словами, действуйте под нашу диктовку, тогда будет диалог. Зачем нам такой диалог?

И вот проходит пять дней, и Столтенберг уже говорит, что Россия для НАТО не враг (хотя и не друг). Да и вообще, мол, в НАТО «списки противников не составляют».

Последнее, про «списки» — точно для дурачков. Впрочем, и игры словами «противник», «стратегический вызов», «главная угроза», «враг» и так далее.

Думаю, однако, что некий сдвиг в натовской позиции налицо: там поняли, что в заявлении с агрессивностью по отношению к России (особенно в сравнении с Китаем) переборщили, испугались и решили попятиться. Тем более здесь нужна ясность. В конце концов, это НАТО всё более агрессивно приближается к центру России, а не наоборот.