Мышкин, Ярославская область, 9 декабря, 2019, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославской области пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса «Форд Транзит» и «ВАЗ-21 112». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Столкновения произошло 8 декабря в 18.40. Авария случилась в Мышкинском районе Ярославской области, на 51 километре автодороги «Углич-Брейтово». В ДТП пострадали пассажиры обоих транспортных средств.

Дорожный знак

«В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлены: пассажиры «Форд Транзит» — мужчина 1982 года рождения и три женщины 1959, 1967 и 1993 годов рождения, а также пассажир «ВАЗа» — 16-летняя девушка», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На месте аварии работали медики, специалисты МЧС и инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД. Причины ДТП и его предполагаемый виновник пока не называются.