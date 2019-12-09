Киев, 9 декабря, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Лучший результат сегодняшней встречи в Париже для Украины — ни о чём не договориться, заявил в своем комментарии сегодня, 9 декабря, украинский политический эксперт Сергей Фурса, комментируя ожидания от «нормандского саммита».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Фурса считает, что Зеленский может быть заложником своих же обещаний быстрого мира в Донбассе.

«И это создает основные риски. Потому что перемирие возможно, быстрый мир может быть только на условиях Путина… а эти условия неприемлемы для Украины. У Украины же нет никаких рычагов, которые могут заставить Россию сдаться», — заявил эксперт.

Он отметил, что надежды Киева на то, что президент России устал от противостояния и готов пойти на болезненный для себя компромисс и отдать Донбасс на условиях Украины — не более чем иллюзии.

«Максимум, что мы можем добиться на сегодняшней встрече — это одно большое ничего и набор следующих шагов по замораживанию конфликта… Разведение войск, обмен пленными — это всё элементы замораживания конфликта. И важно, чтобы ради этих шагов Украина не сдавала свои стратегические интересы», — подчеркнул Фурса.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в Париже состоится встреча президентов Франции, России и Украины, а также канцлера Германии, посвященная урегулированию конфликта в Донбассе. После саммита возможна отдельная встреча глав России и Украины.