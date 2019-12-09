Лаишевский район, Татарстан, 9 декабря, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В Татарии по итогам очередного выборного дня, прошедшего 8 декабря 2019 года, из 15 сельских и городских поселений референдумы по самообложению не состоялись сразу в трёх. Жители города Лаишево и двух поселений в Высокогорском и Пестречинском районах «проголосовали ногами», не обеспечив нужную явку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дорога

В голосовании в целом приняли участие более 43,8 тыс. человек — 53,2% от численного состава потенциальных участников. В 12 поселениях референдумы состоялись, и там жители, включая пенсионеров, должны будут перечислить в среднем по 300 рублей в местные бюджеты на разные нужды.

В трёх поселениях из-за недобора явки референдумы не состоялись, то есть на участки пришли менее 50% избирателей. Так, жителям Красносельского поселения Высокогорского района, включая малоимущие семьи, пенсионеров и инвалидов, предлагали скинуться по 300 рублей на строительство и ремонт контейнерных площадок в четырёх населённых пунктах, а также на ограждение водонапорной башни в посёлке Новый Поселок, возведение сетей водоснабжения, ограждение водозаборной скважины в посёлке Урманче, ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров в посёлке Высокая Гора и щебение дорог в посёлке Березовка.

Не пришли на участки и жители Лаишево, которым предлагали всем (кроме студентов-очников и инвалидов с детства) внести по 250 рублей на строительство, ремонт и содержание улично-дорожной сети города Лаишево и деревни Старая Пристань, а также благоустройство территории кладбищ города Лаишево.

Также не согласились платить по 500 рублей жители Пестречинского сельского поселения одноимённого района. От взноса предложено было освободить только инвалидов первой группы, участников Великой Отечественной войны и боевых действий, их вдов, многодетные семьи с пятью и более детьми. Деньги предлагали тратить на строительство тротуаров, детской площадки, благоустройство родника в деревне Уланово, благоустройство внутрипоселковых дорог и дороги до кладбища в деревне Шихазда.

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