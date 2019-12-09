Ярославль, 9 декабря, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Бывшее здание Покровского храма в Ярославле передано в собственность церкви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Yandex.kz Здание бывшей Покровской церкви в Ярославле

Здание на улице Рыбинской было построено в 1822 году и входит в комплекс Владимирской церкви на Божедомке. В советское время оно было сильно перестроено, последние годы использовалось для административных целей. Здесь находилось областное управление Следственного комитета, а затем региональный фонд капитального ремонта. Фонд выехал из него полгода назад.

Пока что в Ярославской епархии не планируют использовать возвращенное здание для богослужений.

«Решение окончательно не принято, но, скорее всего, здесь будет располагаться православная гимназия, которая сейчас испытывает нехватку площадей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.

Договор о передаче здания подписали митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. Бывший храм является выявленным объектом культурного наследия.