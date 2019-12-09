Москва, 9 декабря, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Во всех республиках бывшего СССР после отказа от империи началась системная деградация, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

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"Давайте самый вопрос стратегический поставим. Кто выиграл от отмены того, что называлось империей? Просвещенное население Ташкента выиграло? Оно сметено! Просвещенное население Баку выиграло? Оно сметено! Просвещенное население Еревана выиграло? Оно сметено! Просвещенное население Прибалтики выиграло? Где грузинское великое кино? Оно могло быть только имперским. Где прибалтийский театр? Где молдавская литература? Ничего нет. Как только произошла вот эта мистерия распада, сразу же деградировало качество жизни», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что деградация произошла во всех республиках бывшего СССР, включая Россию. Но поскольку Россия исторически, метафизически и геополитически является центром сборки империи, она и оставила больше, чем все, вместе взятые, ибо она исторически естественным образом притягивает к себе все остальные части.

«Значит, любая украинская жизнь естественная, она все равно будет тяготеть к этому центру сборки. Вы не можете дистанцироваться от центра сборки, не патологизировав свою жизнь еще дальше, и вы ее патологизируете… вы сами разрушаете государство!» — обратился Кургинян к присутствующим в студии проукраинским экспертам.

По его словам, Украине, если она хочет сохранить себя как государство, придется вернуться к государственническому мышлению, а не имитировать его. Для этого придется, возможно, сократить территорию страны, но дальше в русле патологизации двигаться нельзя. В противном случае будет полная государственная катастрофа.