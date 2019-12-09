Посёлок Раздольное, Приморский край, 9 декабря, 2019, 10:21 — ИА Регнум. На первом дальневосточном открытом стрелковом объекте в Приморье, реализованном благодаря программе «дальневосточный гектар», прошли первые стрелковые соревнования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Участник соревнования ведёт огонь по мишеням

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Стрелковый объект «Центр стрелкового мастерства», расположенный в окрестностях села Тимофеевка Надеждинского района Приморья, принял первые соревнования, рассказал судья соревнований Яков Степанов.

«Стрелковый турнир получил название «Длинная девяточка», в ходе которого участники должны были как можно быстрее, навскидку, поразить пистолетную мишень, установленную на дальность 50 метров от огневого рубежа. В зачёт шли только те попадания, которые не выходили за пределы круга «девятки», — рассказал судья.

В соревновании приняли участие как профессиональные стрелки, в том числе сотрудники правоохранительных органов, так и любители. Призом стали сертификаты одного из магазинов автозапчастей. В будущем организаторы намерены проводить здесь стрелковые соревнования любого уровня, в том числе международного.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Росгвардии в Приморье безосновательно пытались запретить строительство и эксплуатацию стрелкового объекта, возведение которого происходило в рамках реализации проекта «дальневосточный гектар».