Не работавший 50 лет лифт в бурятской больнице починили из-за приезда главы
Хоринский район, Бурятия, 9 декабря, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Визит главы Бурятии Алексея Цыденова в центральную районную больницу Хоринска в 2018 году спровоцировал ряд позитивных изменений в работе учреждения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, по итогам визита были отремонтированы система отопления и лифт, который не работал с 1967 года.
Однако проблемы больницы на этом не закончились. Об этом сообщил глава по итогам очередной поездки в район в выходные.
«Сейчас вопросов не меньше: необходим капитальный ремонт здания, системы канализации, водоснабжения», — отметил он.
Для решения проблем, по его словам, готовится программа в рамках поручения президента России о развитии первичной системы здравоохранения в стране. Программа будет реализовываться со следующего года.
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