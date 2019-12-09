Хоринский район, Бурятия, 9 декабря, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Визит главы Бурятии Алексея Цыденова в центральную районную больницу Хоринска в 2018 году спровоцировал ряд позитивных изменений в работе учреждения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, по итогам визита были отремонтированы система отопления и лифт, который не работал с 1967 года.

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Однако проблемы больницы на этом не закончились. Об этом сообщил глава по итогам очередной поездки в район в выходные.

«Сейчас вопросов не меньше: необходим капитальный ремонт здания, системы канализации, водоснабжения», — отметил он.

Для решения проблем, по его словам, готовится программа в рамках поручения президента России о развитии первичной системы здравоохранения в стране. Программа будет реализовываться со следующего года.

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