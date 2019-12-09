Обнинск, Калужская область, 9 декабря, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Отличные результаты показали пловцы из Обнинска на завершившимся в шотландском городе Глазго чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщили 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

Gtrk-kaluga.ru Пловцы из Калужской области отличились на чемпионате Европы в Шотландии/

Так, представитель Обнинска известный пловец Михаил Вековищев по итогам соревнований стал чемпионом континента в эстафете вольным стилем, а также завоевал серебряную медаль на стометровой дистанции баттерфляем и бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем. Еще один обнинчанин Сергей Фесиков показал второе время в финале стометровки комплексным плаванием.

Сборная России по плаванию на европейском турнире в Глазго стала лучшей по общему числу наград и по количеству золотых медалей. На счету российских пловцов 22 медали, из них 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых.