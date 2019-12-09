Москва, 9 декабря, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Победителем чемпионата РФС по интерактивному футболу стал Андрей «Timon» Гурьев. В финальном матче он победил Антона «Klenoff» Кленова со счётом 2:1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКС России 8 декабря.

ФКС России Кубок победителя

Бронзовым призёром чемпионата стал Сергей «sport4ever89» Овдин. В специальном шоу-матче победу одержал дуэт блогеров GoodMax и Mozz — они обыграли isenHAHA и Babatumba со счётом 2:1.

Напомним, чемпионат РФС по интерактивному футболу проходил 8 декабря в Москве. Две пары игроков сражались на двух игровых консолях: PS4 и Xbox One. После этого победители с обеих платформ мерились силами в кроссплатформенном матче.

Весной 2019 года Андрей «Timon» Гурьев уже становился победителем другого киберфутбольного события — Кубка России по интерактивному футболу. В финальном матче он также обыгрывал Антона «Klenoff» Кленова.