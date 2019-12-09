Барнаул, 9 декабря, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Подготовленные Минэкономразвитием России два законопроекта, направленные на запрет взыскания долгов с пенсий, совершенно не впечатлили алтайского общественника, председателя ТСЖ «Красноармейский, 53» Константина Емешина. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он сказал, что, вероятнее всего, речь идёт о «популистской декларации» и вполне конкретной лазейке для сомнительных финансовых операций под красивым словом «пенсионер».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

"Похоже, что это очередная «популистская декларация» для формирования общественного мнения, что «власть заботится о пенсионерах». Но реально по своему дому могу привести три примера, когда пенсионеры злоупотребляют своей «беззаботностью».

Первый пример. Супруги пенсионеры решили избавиться от своего сына-пьяницы и купили ему квартиру. А тот взял кредит под залог квартиры и пропил его. Тогда пенсионеры на себя взяли кредит и спасли от долгов сына. Но сын продолжает злоупотреблять.

Второй пример. Пенсионерка заложила свою долю квартиры по просьбе сына, который дал гарантию по кредиту своей знакомой, и теперь не могут найти «знакомой» и ждут, когда банк продаст долю в квартире.

Третий пример. Жительница, имеющая три проигранных иска за долги ЖКХ на сумму 170 тысяч, специально не стала оформлять пенсию, зная, что она тогда не сможет избавиться от претензий судебных приставов. Так что пока пенсионерам радоваться рано, поскольку надо знать детали поправок в проекты законов. Без этих деталей это лишь «пустой популизм». Но мне кажется, нельзя давать лазейку для сомнительных финансовых операций под красивым словом «пенсионер», — пояснил Константин Емешин.

Напомним, ранее Минэкономразвития известило о поправках в законы, где речь идёт о запрещении удерживать долги со страховых пенсий российских граждан.

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