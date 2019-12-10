Калуга, 10 декабря, 2019, 16:48 — ИА Регнум. На вокзальном комплексе станции «Калуга-1» и прилегающей территории в рамках международного дня борьбы с коррупцией была проведена профилактическая акция «Скажи коррупции «Стоп!». Об этом 10 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского линейного отдела МВД России на транспорте, майор внутренней службы Юлия Антропова.

Калужского линейного отдела МВД России на транспорте На железнодорожном вокзале Калуги прошла акция «Скажи коррупции «СТОП!»

Сотрудники транспортной полиции беседовали с пассажирами и работниками вокзала на темы антикоррупционного просвещения, объясняли, чем опасны коррупционные проявления и какая ответственность предусмотрена за дачу и получение взятки. Калужанам и гостям областного центра транспортные полицейские раздали листовки с указанием контактных телефонов линейного отдела полиции, по которым можно сообщить информацию в случае, если гражданин столкнулся с проявлением взяточничества.

«Также прохожих знакомили с памятками, в которых был разъяснен федеральный закон «О противодействии коррупции» и соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ», — сказала Юлия Антропова.

Калужский транспортным прокурор старшим советником юстиции Денис Косик прочитал транспортным полицейским лекцию на тему: «Вы можете остановить коррупцию!».