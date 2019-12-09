Барнаул, 9 декабря, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Многие жители Алтайского края, республики Алтай и некоторых других сибирских территорий вечером, 8 декабря, стали свидетелями необычного явления. Судя по многочисленным видеокадрам с регистраторов, примерно в 18:18 по местному времени небо вдруг озарило яркая вспышка зелено-голубого цвета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Вечером 8 декабря 2019г. небо над Сибирью озарила яркая вспышка зелено-голубого цвета

Причиной этого загадочного явления стала комета 2I/Борисов (это имя которое отражает внесолнечное происхождение, а также второй порядковый номер в группе таких объектов), вторгшаяся в атмосферу Земли. Эту комету открыл астроном Геннадий Борисов из крымского посёлка Научное. В начале сентября 2019 года астрономическая обсерватория Gemini Observatory на Гавайях сделала цветной её снимок.

Цитата из видео Комета 2I/Борисов

Ранее сообщалось, что 2I/Борисов будет проходить перигелий (ближайшую к Солнцу точку траектории) 7 декабря 2019 года. В этот момент между кометой и звездой будет около двух астрономических единиц, и примерно столько же будет отделять ее от Земли. Ожидается, что в декабре и январе она будет ярким объектом в небе Южного полушария: астрономы ожидают близкого прохождения объекта, что позволит в деталях его рассмотреть.

Читайте также: Первая межзвездная комета получила имя в честь астронома Борисова