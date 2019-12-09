Горно-Алтайск, 9 декабря, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Жители южных регионов Сибири стали свидетелями падения небесного тела, которое сопровождалось яркой вспышкой. Как сообщает портал «Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте», вспышка сине-зелёного цвета вечером 8 декабря была видна в Республике Алтай, Алтайском крае и Кемеровской области.

E. Kolmhofer, H. Raab; Johannes-Kepler-Observatory, Linz, Austria Небесное тело

Происшествие зафиксировали авторегистраторы местных жителей и камеры видеонаблюдения. Очевидцы сообщают, что через некоторое время после вспышки последовал звуковой удар.

«Предварительно можно сказать, что явление сопровождалось одиночной, яркой, быстро нарастающей и угасающей вспышкой. Оно могло быть вызвано вторжением в атмосферу Земли небольшого метеороида диаметром ~ 0,5−1 м», — отмечает портал.

Напомним, в ноябре российские учёные обнаружили в космическом пространстве ранее неизвестный объект, периодически идущий на сближение с Землей. Как сообщало ИА REGNUM, диаметр астероида составляет 10−15 метров.

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