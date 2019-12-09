Сретенск, Забайкальский край, 9 декабря, 2019, 08:57 — ИА Регнум. На месте ДТП, в результате которого погибли 19 пассажиров автобуса в Сретенском районе Забайкалья, установили мемориальные доски, на которых обозначены все, кто не выжил. Об этом сообщает газета «Вечерка» со ссылкой на клирика Сретенского и Шелопугинского района отца Макария.

Цитата со страницы сайта «Вечорки» На месте ДТП в Сретенском районе Забайкалья

«Мы быстро собрали группу волонтеров. Они по сей день смотрят за домами некоторых пострадавших, кормят животных, топят печи. Оказана финансовая помощь от района. Сборы пожертвований осуществляла церковь, средства выдавали при обращении, справки не требовали», — пояснил отец Макарий.

По его словам, погибших похоронили, но люди до сих пор в шоке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшное ДТП произошло 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края. Пассажирский автобус упал с моста и перевернулся. Погибли и 19 человек, ещё 23 получили ранения.

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