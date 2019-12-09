Москва, 9 декабря, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Красноярский академический симфонический оркестр выступил в Москве в честь 85-летия образования Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в постоянном представительстве региона при правительстве РФ.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Красноярский академический симфонический оркестр выступил в Москве

Красноярский оркестр выступал под управлением дирижёра Владимира Ланде в московском концертном зале «Зарядье». Главные партии вместе с оркестром исполнил известный пианист Дмитрий Маслеев.

«Московская публика очень тепло принимала выступление, несколько раз оркестр играл на бис», — говорится в сообщении постпредства.

Напомним, в 1992 году Красноярскому симфоническому оркестру присвоили почётное звание академического. В 2009 году оркестр получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря жителей Красноярского края поздравили с 85-летием образования региона.

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