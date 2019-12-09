Чита, 9 декабря, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — руководителя администрации Агинского Бурятского округа стал Буянто Батомункуев. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – руководителя администрации Агинского Бурятского округа назначен Буянто Батомункуев

Из биографии нового чиновника известно, что родом он из селе Урдо-Ага Агинского района. В 2005 году окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектронике по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». С 2015 занимал должность первого заместителя главы администрации Агинского Бурятского округа, с 2016 года — заместителя руководителя — начальника управления развития территории и агропромышленного комплекса округа. С сентября 2018 года возглавлял городской округ «Поселок Агинское».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Агиинский Бурятский округ — административно-территориальная единица с особым статусом в Забайкальском крае. Образован путём преобразования бывшего субъекта РФ Агинского Бурятского автономного округа, который вследствие объединения с Читинской областью утратил статус субъекта федерации в 2008 году.