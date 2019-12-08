Котлас, Архангельская область, 8 декабря, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Многотысячный митинг сегодня прошел в Котласе — жители города в очередной раз выразили протест в связи с планами создать на станции Шиес полигон для хранения ТКО.

Vk.com Митинг в защиту Шиеса в Котласе

Данные о количестве участников разнятся — по данным местных СМИ, через рамки-металлоискатели прошли более 10 тысяч человек. Очевидцы называли менее впечатляющие данные — примерно 4 тысячи человек. Администрации города насчитала 970 участников.

Участники митинга приняли резолюцию, в которую вошли требования остановки строительства на Шиесе, запрета импорта мусора из других регионов. Также организаторы призвали жителей России к раздельному сбору твердых бытовых отходов, а представителей власти — заняться вопросами утилизации и последующей переработке мусора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект «Экотехнопарк «Шиес», предполагающий строительство полигона для хранения ТКО, признан приоритетным инвестиционным проектом Архангельской области, несмотря на отсутствие необходимых экспертиз и постоянные протесты населения.