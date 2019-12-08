Гонконг, Китай, 8 декабря, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Акции протеста в Гонконге стали крупнейшими с тех пор, как в регионе в ноябре 2019 года прошли местные выборы, об этом 8 декабря сообщает Reuters.

Studio Incendo Антиправительственная демонстрация в Гонконге

Манифестация была согласована с властями автономии, впервые с августа 2019 года. По данным демонстрантов, на улицы города вышли 800 тыс. человек. Полиция называет другую цифру — 183 тыс. человек.

С наступлением вечера, некоторые демонстранты начали рисовать граффити, изображающие антипекинские символы, также раздавались оскорбления в адрес сотрудников правопорядка.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Жители автономии недовольны действиями правительства, направленными, как кажется манифестантам, на умаление автономии региона в пользу континентального Китая.