Москва, 8 декабря, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Московское среднее образование улучшило свои показатели в рейтинге Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, поднявшись с шестого на пятое место по знаниям школьниками математики. Об этом 8 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в беседе программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1».

В школе

«Москва свои позиции по читательской грамотности улучшила за период с прошлого исследования в два раза, по естественно-научным предметам — в два раза и по математике с шестого на пятое место передвинулась. Можно сказать, что Москва уверенно занимает в мире лидирующие позиции в области образования», — заявил глава города.

Отдельно мэр подчеркнул, что несмотря на то, что система образования ориентируется на лучшие достижения этой сферы за рубежом, в Великобритании и США, но там оно носит элитарный характер, а в Москве — это результаты среднего звена образования, то есть общедоступного.

Напомним, исследование проводилось в 80 странах и территорий мира. В данном тестировании столица принимала участие как отдельная территория. Всего эксперты одной их крупнейших международных программ оценки учебных достижений протестировали знания 7289 15-летних школьников из 151 средних образовательных учреждений Москвы.