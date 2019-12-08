Тегеран, 8 декабря, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Более 15,5 тысяч человек зарегистрировались в качестве кандидатов для участия в парламентских выборах в Иране. Об этом сообщила пресс-служба МВД Ирана.

Payam Moein Иранцы

Регистрация участников парламентских выборов началась 1 декабря и завершилась 7 декабря. Как пояснил замглавы штаба по проведению выборов в Иране Джамаль Ареф, общее число зарегистрировавшихся составило 15 618 человек. Предполагается, что это число ещё возрастёт.

Кандидатуры на выборы в парламент будут утверждаться Советом по охране конституции. Каждый зарегистрированный участник будет рассмотрен на соответствие нормам основного закона страны.

Всего в однопалатный парламент Ирана будет избрано 290 депутатов. Выборы запланированы на 21 февраля 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента Ирана Хасана Рухани о том, что избирательные урны являются лучшим способом реформирования общества.