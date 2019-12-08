Ростов-на-Дону, 8 декабря, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Сильный туман, накрывший Ростов-на-Дону и близлежащие населённые пункты, нарушил работу международного аэропорта «Платов». Время вылета нескольких рейсов из-за плохой видимости было перенесено, пилоты двух авиалайнеров приняли решение приземлиться в Краснодаре, сообщает ИА REGNUM 8 декабря.

Туман в аэропорту

Согласно данным онлайн-табло, на Дону задержались рейсы в Москву, Махачкалу, Минеральные воды и Астрахань.

Два борта, летевшие в Ростов-на-Дону из российской столицы и Омска, были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме — в аэропорту Краснодара.