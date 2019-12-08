Киев, 8 декабря, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Первыми шагами, о которых планирует говорить на предстоящем «нормандском саммите» президент Украины Владимир Зеленский будут сроки и условия возвращения Украине удерживаемых лиц, настоящее («не фейковое») прекращения огня и выведение «чужих войск и бандформирований» с территорий ДНР и ЛНР. Об этом 8 декабря сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Как отметила Мендель, первые два вопроса касаются человеческих жизней, а потому они являются самыми важными. Последний же вопрос Мендель охарактеризовала в качестве условия для проведения выборов в Донбассе.

«Их (выборов в Донбассе — ИА REGNUM) проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований», — отметила пресс-секретарь Зеленского. Сначала «наша» граница, а потом выборы, подчеркнула Мендель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в офисе президента Украины прошло совещание совета национальной безопасности и обороны Украины. В результате совещания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о наличии пяти сценариев возврата территорий Донбасса, которые в данный момент Украина не контролирует.

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