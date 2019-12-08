Вашингтон, 8 декабря, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Космический корабль Dragon американской компании SpaceX приблизился к Международной космической станции на расстояние менее 10 метров. 8 декабря американское аэрокосмическое агентство NASA ведёт прямую видеотрансляцию с камер орбитальной станции.

NASA Грузовой космический корабль Dragon

Для стыковки грузового корабля с американским сегментом МКС будет использоваться манипулятор Candarm2. Планируется, что стыковка корабля с модулем Harmony завершится 8 декабря около 15:30 по московскому времени.

Корабль Dragon доставил к МКС более 2500 кг полезной нагрузки, необходимой для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря к МКС был запущен российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-13». Стыковка этого корабля с МКС запланирована на 9 декабря.