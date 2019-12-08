Нижний Новгород, 8 декабря, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Подозреваемый в крупном ДТП в центре Нижнего Новгорода, в котором пострадали 9 школьников, двое взрослых и в больнице скончалась мать одного из детей, ранее был лишён водительских прав. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ГУ МЧС по Нижегородской области На месте ДТП

Уточняется, что 43-летний водитель был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает RT.

Кроме того, по данным следственного управления СКР по Нижегородской области, после задержания он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Также мужчина не трудоустроен.

Автомобиль Toyota, за рулём которого находился предполагаемый виновник аварии, принадлежит бывшему сотруднику МВД, но в момент наезда на пешеходов в машине его не было, отмечает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 декабря группа девятиклассников шла в театр в сопровождении взрослых. По предварительным данным, автомобиль Toyota выехал с прилегающей улицы на улицу Горького, пересек полосу встречного движения, столкнулся с припаркованным автомобилем, который выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате были госпитализированы девять школьников и трое взрослых. Одна из женщин — мать одного из детей — позднее скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

Водитель автомобиля Toyota в настоящее время задержан. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.