Курган, 8 декабря, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Из Курганской области в Югру из Казахстана пытались провезти 150 кг сливочного масла. Ветеринарные сопроводительные документы на груз отсутствовали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Зауралью.

Масло

Груз был задержан 4 декабря 2019 года на 464 км федеральной трассы «Иртыш». Масло везли из казахского города Петропавловск в Мегион (ХМАО).

По факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст .10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки»). Груз возвращён в Казахстан для оформления ветеринарного сертификата Евразийского Экономического союза.