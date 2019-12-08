Биробиджан, 8 декабря, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Торговый центр «Гигант» в Биробиджане в текущем году прошёл проверку Госпожнадзора. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Еврейской автономной области.

79.mchs.gov.ru Пожарная техника перед торговым центром «Гигант»

«В текущем году сотрудниками государственного пожарного надзора в отношении данного торгово-развлекательного центра была проведена проверка», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, вечером 7 декабря в ТЦ «Гигант» возникло возгорание на площади более 150 квадратных метров, здание полностью было задымлено. В 07.55 по местному времени пожар полностью удалось потушить. Информации о пострадавших нет.