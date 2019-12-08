Киев, 8 декабря, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Тупые и жестокие правители ведут Украину вместо того, чтобы сохранять и развивать подаренные Совестким Союзом территории, ведут страну к упадку. Результатом неонацистской политики неминуемо станет потеря не только Крыма, но и Донбасса, заявил7 декабря экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в сети «Вконтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Поэтапно освоенные русскими царями добытые потом и кровью земли были отданы «новому молодому государству, без боя, без крови».

»Владимир Ленин создал квази-государство — УССР, — заявил Журавко. — Иосиф Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Никита Хрущев, с барского плеча подарил Крым».

«Но вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку», — сожалеет экс-депутат.

К деградации страну ведут алчные элиты, заботящиеся не о благе Украины, а о набивании карманов и наполнении заграничных банковских счетов. По мнению украинского политика, возвращение Крыма в Россию стало естественным следствием крайне деструктивного поведения украинской власти, заигравшейся в нацизм, бандаровщину и фашизм. Скорее всего аналогичный финал ждет и Донбасс, который «сейчас проходит жестокий, кровавый путь своей новой истории». «Естественно, что вернется он туда же, куда вернулся и Крым», — выразил уверенность Журавко.