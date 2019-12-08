Нью-Дели, 8 декабря, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Число жертв пожара на фабрике в столице Индии возросло до 43 человек. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает агентство ANI.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Установлено, что к моменту начала возгорания большинство жертв пожара спали на территории фабрики. Всего в здании находились 50 человек.

Сперва сообщалось о 32 погибших, теперь их число возросло до 43 человек.

На данный момент пожар полностью потушен. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Причины возгорания устанавливаются.