Курган, 8 декабря, 2019, 08:51 — ИА Регнум. В курганском городе Шадринске открыли объединённый авто‑ и железнодорожный вокзал. Объект возводился 10 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Шадринска Новый объединённый вокзал в Шадринске

«Впереди ещё много работы — выстраивание маршрутов по тем направлениям, которые востребованы пассажирами», — отметил на открытии директор департамента промышленности и транспорта Курганской области Владимир Ковалёв.

Площадь объединённого вокзала составляет 5 тыс. кв. метров. Здесь предусмотрена безбарьерная среда для инвалидов, комнаты отдыха, залы ожидания. Кроме того, имеются санитарные комнаты с душевыми.

По данным железнодорожников, пассажиропоток вокзала в Шадринске составляет 140 тыс. человек в год.