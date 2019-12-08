Варгаши, Курганская область, 8 декабря, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В курганском посёлке Варгаши появилась необычная горка — её соорудили из пожарной машины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования.

Пресс-служба .Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования Горка из машины «Меркьюри»

Старая пожарная машина «Меркьюри» из Канады появилась на предприятии в качестве раритета. Этот грузовик выпускался на протяжении 33 лет — с 1957 по 1990 годы. К эксплуатации из-за высокого расхода топлива она в наши дни непригодна. Заводские умельцы соорудили из неё необычный зимний аттракцион.

Отмечается, что кузов автомобиля из оцинкованного железа может служит долго. И горка будет радовать детей в любое время года.