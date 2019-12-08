Тбилиси, 8 декабря, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Взрыв, а потом пожар произошли в центре Тбилиси на автозаправочной станции вечером 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии

Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР — Италия Пожар на заправке

По данным представительства ведомства, сначала произошел взрыв на территории АЗС, после чего пламя охватило магазин, который там находился. Тушить пожар прибыли 45 человек.

Сообщается, что во время ЧП пострадали пять человек: женщина, несовершеннолетний и трое мужчин, работавших на станции. Их всех увезли машины скорой помощи.

Также в Агентстве по ЧС рассказали, что работники АЗС приняли меры и до не допустили распространения огня, чем предотвратили взрыв хранящегося там топлива.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро — или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов».