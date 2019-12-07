Киев, 7 декабря, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил пять сценариев возвращения Донбасса в состав государства, об этом 7 декабря сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Mil.gov.ua Украинские военные

«Сценарий реинтеграции Донбасса подразумевает возвращение оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей на Украину», — отметил Данилов во время брифинга.

Чиновник отметил, что подробности предоставить не может, так как все сценарии носят закрытый характер.

Напомним, 9 декабря в столице Франции городе Париже пройдёт саммит лидеров «Нормандского формата», где состоится обсуждение ситуации на Украине.