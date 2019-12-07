Сургутский район, Югра, 7 декабря, 2019, 23:30 — ИА Регнум. В Югре на 32 км автодороги Лянтор-Нижнесортымский в Сургутском районе столкнулись два автомобиля. Погибли три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС ХМАО.

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В УМВД России по Югре поделились со СМИ подробностями. Трагедия произошла 7 декабря 2019 года около 21:00 (19:00 мск) в результате столкновения автомобилей Lexus LX 570 и Hyundai Sonata. Обстоятельства ДТП выясняются.

Погибли водитель Hyundai и два его пассажира — автомобиль полностью сгорел. Водитель Lexus и пять пассажиров доставлены с травмами различной степени тяжести в медучреждение Лянтора.