Москва, 7 декабря, 2019, 23:31 — ИА Регнум. В Москве арестовали на два месяца водителя, который въехал на машине в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) и сбил насмерть трех человек. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Головинского суда.

U.S. Air Force Арест

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц». Содержание под стражей продлится до 7 февраля 2020 года.

Напомним, виновник ДТП Сергей Медведев, сбивший насмерть трех пешеходов на севере Москвы, за последний год был оштрафован 12 раз за превышение скорости. В момент трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с происшедшим в Москгордуме предложили ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скоростного режима и вождение транспортным средством без водительских прав.