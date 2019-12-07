Сочи, Краснодарский край, 7 декабря, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

President.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

По словам министра, сторонам удалось достигнуть прогресса по целому ряду вопросов, ранее являющихся камнем преткновения между Минском и Москвой.

Планируется, что следующая встреча между Путиным и Лукашенко состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, переговоры между лидерами России и Белоруссии продолжались более пяти часов. Стороны обсуждали углубление двусторонних отношений, в том числе и по вопросам интеграции. Доклад Орешкина по итогам переговоров занял чуть больше одной минуты.