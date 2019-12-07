Москва, 7 декабря, 2019, 21:21 — ИА Регнум. В Московской городской Думе предложили ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скоростного режима и вождение транспортным средством без водительских прав. Об этом 7 декабря сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в социальной сети Facebook

Скорость

«У МГД есть законодательные инициативы по ужесточению ответственности за вождение без прав и превышение скорости. Считаю, что давно назрела необходимость подобного изменения законодательства», — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что необходимо ввести в УК РФ дополнение, предусматривающее ответственность за неоднократное превышение скоростного режима.

Напомним, данная инициатива связана с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло на проезде Локомотивном на севере Москвы 7 декабря, в результате которого водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть двух пешеходов, по меньшей мере, один госпитализирован.