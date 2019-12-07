Тюмень, 7 декабря, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Названы причины хлопка газовоздушной смеси вечером 7 декабря в доме на ул. Павла Шарова, 10а в Тюмени. Очевидцы в паблике «ЧС Тюмень» сообщают о неудачной установке газового котла в одной из квартир.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Повреждённая квартира в доме на ул. Павла Шарова, 10а в Тюмени

В ГУ МЧС по Тюменской области сообщают о горении в одной квартире на площади 8 кв. метров. В жилом помещении выбиты стёкла и двери, в подъезде вылетели стёкла на трёх этажах. Пострадали два жильца квартиры и два сотрудника газовой службы, один из которых погиб. По информации областного департамента здравоохранения одному из пострадавших помощь оказана бригадой скорой помощи, двое других находятся в реанимации клинической больницы.

Эвакуация жильцов дома не проводилась. К тушению пожара привлекались 35 спасателей и 11 единиц техники.