Москва, 8 декабря, 2019, 19:35 — ИА Регнум. 7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии, на которых обсуждались перспективы углубления интеграции этих двух стран в рамках Союзного государства. А что думаете об этом вы?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Лица

ИА REGNUM начинает опрос, призванный узнать мнение наших читателей о текущих отношениях России и Белоруссии и о возможности их объединения.

Опрос традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет участнику увидеть социальный портрет своих единомышленников (или оппонентов). Сколько им лет, каковы их политические взгляды, где именно они живут, настолько они образованы — различные детали создают объёмный социологический портрет участников наших опросов.