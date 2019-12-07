Москва, 7 декабря, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Для такой спортивной державы, как Россия, неприемлемо, когда в её отношении принимают решения о запрете участия в международных соревнованиях. Об этом 7 декабря заявил депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»), сообщает RT.

Duma.gov.ru Валерий Газзаев

«Наша страна является основным претендентом на награды на крупнейших мировых форумах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы», — сказал Газзаев.

Он добавил, что нужно дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и уже потом решать, как российские спортсмены будут выступать — с флагом и гимном или без них.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA примет решение о возможном наказании в отношении российского спорта. Ранее комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.

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