Краснодар, 7 декабря, 2019, 18:37 — ИА Регнум. 7 декабря в Краснодаре на стадионе «Краснодар» между коллективами «Краснодар» и ЦСКА был разыгран матч 19-го тура Российской футбольной Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

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Лучшим игроком матча с оценкой 7,79 был признан опытный центральный защитник сборной Беларуси, совершивший 2 успешных отбора и выигравший 6 воздушных дуэлей. Точность передач футболиста составила 82%. В составе «армейцев» отличился молодой Иван Обляков, забивший единственный мяч гостей и совершивший 4 отбора и 1 обводку.

«Краснодар» набрал 25 очков и поднялся на 2-ю строчку. «ЦСКА» с 34 очками идет позицией ниже.

Статистика матча («Краснодар» / ЦСКА)

Удары 7/5

Удары в створ 4/4

Владение мячом 44%/56%

Нарушения 8/11

Угловые 3/3

Оценки WhoScored 6.67/6.63

Составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Газинский, Ольссон, Вилена, Стоцкий, Масиэл, Ари.

Запас: Крицюк, Фьолусон, Скопинцев (↑ 46), Игнатьев, Намли, Берг (↑ 87), Уткин, Камболов (↑ 83), Синицын.

Главный тренер: Сергей Матвеев.

«ЦСКА»: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Фернандеш, Кучаев, Бистрович, Дзагоев, Обляков, Влашич, Чалов.

Запас: Помазун, Ахметов (↑ 83), Сантос, Набабкин (↑ 66), Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол (↑ 87), Шарлия, Щенников, Тороп, Тикнизян.

Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Бригада арбитров: Василий Казарцев | Роман Усачев | Дмитрий Березнев | Анатолий Жабченко.

Желтые карточки: Влашич — 42, Дзагоев — 57, Обляков — 62, Чалов — 65, Набабкин — 74, Дивеев — 90, Вилена — 90.

Не забитые пенальти: Ари — 63.

Забитые мячи: Иван Обляков (Кристиян Бистрович) 15 — 0:1, Ари 63 — 1:1.