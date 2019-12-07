Нижний Новгород, 7 декабря, 2019, 18:38 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на девять пешеходов, находившихся на тротуаре, сообщили ИА REGNUM в ГИБДД.

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области На месте ДТП. Нижний Новгород

Инцидент произошел на улице Максима Горького около пяти вечера по местному времени, где в результате столкновения трех автомобилей один из них выехал на пешеходный тротуар и сбил людей, находившихся на нем.

В результате ДТП девять человек получили телесные повреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.