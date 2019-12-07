Анкара, 7 декабря, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 7 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Voice of America Турецкие полицейские

Задержания производились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой города Анкары. Всего разыскивалось 29 человек. В настоящее время силовики разыскивают оставшихся обвиняемых.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.