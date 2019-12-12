Москва, 12 декабря, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Пока Россия ускоренно продвигает новое освоение своих арктических территорий, зарубежные партнеры тоже не сидят сложа руки. О внешних и внутренних аспектах арктической политики России рассказывает обозреватель ИА REGNUMВалентин Юшкевич.

Как превратить льды Арктики в кубики льда для бюрократического употребления?

По мнению посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николая Корчунова, напряженность в Арктическом регионе возрастает из-за интернационализации военной активности и усиления действий в этом регионе сил НАТО. С мнением Корчунова сложно не согласиться, и шаги России по укреплению собственной обороноспособности выглядят адекватно. В последнюю неделю ноября на Новой Земле поставлен на боевое дежурство третий по счету радар «Резонанс-Н», который отличается способностью обнаруживать не только обычные крылатые или баллистические ракеты, но также объекты, изготовленные по технологии «Стелс», или гиперзвуковые цели.

Тем временем мирное освоение арктических просторов требует продолжения денежных вливаний. По утверждению зампреда правления ВТБ Валерия Лукьяненко, в ближайшие два года на развитие Арктики будет направлено до 1 трлн рублей. Но как эффективно распределить эти средства в условиях, когда за внимание центра и приоритет в арктических проектах борются различные области и города российской Арктики?

Читайте статью Валентина Юшкевича «Арктика: суета прожектов на фоне реальных военных приготовлений».