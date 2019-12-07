Санкт-Петербург, 7 декабря, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Пожар повышенного номера сложности произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга днем 7 декабря. На строительной площадке горят четыре бытовки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Https://vk.com/spb_today Пожар на стройплощадке в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

Огонь заметили у дома 126 по Ленинскому проспекту. На строительной площадке загорелись четыре бытовки, один металлический контейнер и кровля кирпичной подстанции на площади 60 квадратных метров.

«Пожар первого номера», — отметили в ГУ МЧС.

В свою очень очевидцы в социальных сетях пишут о пострадавшем автомобиле рядом с местом возгорания.