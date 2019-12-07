Калуга, 7 декабря, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Порядка 90 отечественных туроператоров, участники федерального проекта «Таланты турбизнеса — 2019» в рамках рекламного тура в период с 6 по 9 декабря посещают ведущие калужские туристические объекты. Об этом 7 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма региона.

(сс) Андрей Колычев Введенская Оптина пустынь. Калужская область

Среди представленных гостям объектов: горнолыжный комплекс «Квань», отель «Амбассадор Калуга», парк птиц «Воробьи», Музей мусора «Му Му», Тарутинский военно-исторический музей, Государственный музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. Циолковского, музей-заповедник «Полотняный завод» и Музей бумаги «Бузеон», музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». В программу поездки также включены православные центры — Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, храмовый комплекс в селе Нижние Прыски, Казанская Амвросиевская пустынь в козельском селе Шамордино.

Напомним, данный проект в течение девяти лет реализует Российский союз туриндустрии. Программа включает предновогодний благотворительный базар и концерт в Москве, после чего участники отправляются в ознакомительный тур по соседнему со столицей региону. В 2019 году в качестве перспективного направления была выбрана Калужская область.