В Сочи 7 декабря состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудят перспективы углубления интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Накануне, 6 декабря, в Сочи состоялись переговоры глав правительств России и Белоруссии — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Они обсуждали согласование дорожных карт по интеграции России и Белоруссии. Ожидается, что на сегодняшних переговорах Румас и Медведев доложат лидерам России и Белоруссии о результатах своих переговорах.

Александр Лукашенко и Владимир

12:11 07.12.2019 Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ожидает прогресс по всем интеграционным дорожным картам. Читайте также: Путин и Лукашенко обсудят дорожные карты интеграции — Рапота

12:21 07.12.2019 Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Сочи. Подробности в материале: Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

12:33 07.12.2019 Александр Лукашенко прибыл в Сочи. president.gov.by

13:27 07.12.2019 Белорусская националистическая оппозиция проводит сегодня, 7 декабря, в Минске акцию протеста против объединения Белоруссии с Российской Федерацией. Подробности в материале: В Минске митингуют против углубления интеграции России и Белоруссии

15:29 07.12.2019 В Сочи в самое ближайшее время начнутся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина. Читайте подробнее: Переговоры Путина с Лукашенко в Сочи начинаются

15:39 07.12.2019 Лукашенко на встрече с Путиным: «В рамках интеграции предстоит сделать еще много, но многое уже сделано».

15:39 07.12.2019 Путин надеется, что РФ и Белоруссия продолжат работать над тем, чтобы народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сферах.

15:40 07.12.2019 «Белоруссии от интеграции нужны только равные условия, в том числе, по цене на российскую нефть», — заявил Лукашенко.

15:41 07.12.2019 Лукашенко: «Я сейчас перед встречей посмотрел все каналы российские, почитал все российские телеграмм каналы. Все там задаются вопросом: что там Лукашенко? С чем он едет в Россию?»

15:42 07.12.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи «знаковой» Читайте также: Путин назвал переговоры с Лукашенко в Сочи «знаковыми»

15:47 07.12.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что Россия и Белоруссия продолжат работать над тем, чтоб народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сфере. Читайте подробнее: Путин надеется, что интеграция России и Белоруссии будет продолжена

15:50 07.12.2019 Белоруссии от интеграции нужны только равные условия, в том числе, по цене на российскую нефть — Лукашенко

15:50 07.12.2019 Белоруссия не просит дешевый газ или дешевую нефть, готова покупать газ и за $200, — Лукашенко

15:58 07.12.2019 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране от интеграции с Российской Федерацией нужны только равные во всем условия, в том числе, по цене на российскую нефть. Читайте также: Лукашенко требует у Путина нефть по внутрироссийским ценам

16:20 07.12.2019 «Завтра исполняется 20 лет союзному договору, наши коллеги, наши правительственные органы, министры, председатель правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о союзном государстве», — сказал Путин.

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16:23 07.12.2019 Переговоры в Сочи. president.gov.by

16:29 07.12.2019 Представители России и Белоруссии проделали большую работу, анализируя, что было сделано за 20 лет действия договора о Союзном государстве. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Читайте также: РФ и Белоруссия проделали большой анализ по союзному договору — Путин

16:32 07.12.2019 В рамках интеграции РФ и Белоруссии сделано уже много, но многое и предстоит сделать еще, заявил в ходе встречи с Путиным Лукашенко. «За эти 20 лет сделано немало, это известно, немало предстоит и сделать, мы этого не скрываем», — сказал он.

16:33 07.12.2019 Свет неожиданно выключился во время переговоров президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина после вступительного слова двух лидеров.

16:34 07.12.2019 Делегации посмеялись и продолжили переговоры.

16:37 07.12.2019 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внимательно изучил все, что пишут в российских СМИ о переговорах Москвы и Минска. Подробности в материале: Лукашенко заявил, что перед встречей с Путиным перечитал все сообщения СМИ

16:38 07.12.2019 Президент России Владимир Путин пригласил участников российско-белорусских переговоров на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.

16:39 07.12.2019 Александр Лукашенко на переговорах в Сочи. kremlin.ru

16:41 07.12.2019 Владимир Путин в ходе российско-белорусских переговоров. kremlin.ru

16:43 07.12.2019 Президент России Владимир Путин пригласил всех участников российско-белорусских переговоров на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. Читайте подробнее: Путин пригласил участников российско-белорусских переговоров на обед

16:48 07.12.2019 В центре Минска белорусская оппозиция проводит несанкционированные акции против углубленной интеграции с Россией и подписания дорожных карт.

16:51 07.12.2019 «Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме», — сказал Лукашенко, не приведя больше подробностей, о каком доме идет речь.

16:53 07.12.2019 Акция протеста в Минске против объединения Белоруссии с Российской Федерацией. © twitter @belteanews

16:55 07.12.2019 За 20 лет в рамках интеграции России и Белоруссии сделано уже много, однако многое еще предстоит сделать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Читайте подробнее: Лукашенко оценил темпы интеграции РФ и Белоруссии

17:01 07.12.2019 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал о своем доме в Сочи. Об этом: «Уютный и теплый»: Лукашенко рассказал о своем доме в Сочи

17:03 07.12.2019 Подготовка к торжественному обеду в честь 20-летия Союзного государства. Скриншот телеграм-канал Пул №3

17:26 07.12.2019 Несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла без серьезных инцидентов и задержаний. В общей сложности она продлилась около пяти часов.

17:43 07.12.2019 Переговоры Путина и Лукашенко продолжаются уже два часа.

17:55 07.12.2019 [[[video-1]]] Александр Лукашенко. Видео russia. tv Лукашенко: «Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход анализа нашего Договора».

17:56 07.12.2019 Путин и Лукашенко уединились и продолжают переговоры за обедом. Делегации во главе с Медведевым и Румасом обедают отдельно от президентов.

18:08 07.12.2019 Путин угостит Лукашенко на обеде в честь 20-летия Союзного государства: барабулькой с артишоком, каре телёнка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из Дивноморского. Пул №3.

18:10 07.12.2019 На обеде в честь 20-летия Союзного государства. Пул №3

18:14 07.12.2019 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после двухчасовых переговоров продолжили общение тет-а-тет.

18:14 07.12.2019 Обед президентов и делегаций дошел до десерта. Пул №3

19:30 07.12.2019 Обед закончен, переговоры Путина и Лукашенко продолжаются — в общей сложности встреча идет уже четыре часа.

19:59 07.12.2019 Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи продолжаются уже более четырех часов. Читайте также: Переговоры Путина и Лукашенко продолжаются более четырех часов

20:17 07.12.2019 [[[video-2]]] Александр Григорьевич за обедом напоминает, что он приехал не за тем, чтобы что-то просить. Пул №3

20:38 07.12.2019 Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко продолжаются пять часов. Читайте также: Переговоры между Путиным и Лукашенко продолжаются пять часов

09:15 Лукашенко уехал из резиденции «Бочаров ручей» без заявлений для прессы

09:15 В ходе переговоров РФ и Белоруссии был достигнут прогресс, даже по нефтегазовым вопросам — Орешкин.