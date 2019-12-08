Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи — все новости
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ожидает прогресс по всем интеграционным дорожным картам.
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Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Сочи.
Подробности в материале: Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Белорусская националистическая оппозиция проводит сегодня, 7 декабря, в Минске акцию протеста против объединения Белоруссии с Российской Федерацией.
Подробности в материале: В Минске митингуют против углубления интеграции России и Белоруссии
В Сочи в самое ближайшее время начнутся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина.
Читайте подробнее: Переговоры Путина с Лукашенко в Сочи начинаются
Лукашенко на встрече с Путиным: «В рамках интеграции предстоит сделать еще много, но многое уже сделано».
Путин надеется, что РФ и Белоруссия продолжат работать над тем, чтобы народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сферах.
«Белоруссии от интеграции нужны только равные условия, в том числе, по цене на российскую нефть», — заявил Лукашенко.
Лукашенко: «Я сейчас перед встречей посмотрел все каналы российские, почитал все российские телеграмм каналы. Все там задаются вопросом: что там Лукашенко? С чем он едет в Россию?»
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи «знаковой»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что Россия и Белоруссия продолжат работать над тем, чтоб народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сфере.
Читайте подробнее: Путин надеется, что интеграция России и Белоруссии будет продолжена
Белоруссии от интеграции нужны только равные условия, в том числе, по цене на российскую нефть — Лукашенко
Белоруссия не просит дешевый газ или дешевую нефть, готова покупать газ и за $200, — Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране от интеграции с Российской Федерацией нужны только равные во всем условия, в том числе, по цене на российскую нефть.
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«Завтра исполняется 20 лет союзному договору, наши коллеги, наши правительственные органы, министры, председатель правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о союзном государстве», — сказал Путин.
Представители России и Белоруссии проделали большую работу, анализируя, что было сделано за 20 лет действия договора о Союзном государстве. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
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В рамках интеграции РФ и Белоруссии сделано уже много, но многое и предстоит сделать еще, заявил в ходе встречи с Путиным Лукашенко.
«За эти 20 лет сделано немало, это известно, немало предстоит и сделать, мы этого не скрываем», — сказал он.
Свет неожиданно выключился во время переговоров президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина после вступительного слова двух лидеров.
Делегации посмеялись и продолжили переговоры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внимательно изучил все, что пишут в российских СМИ о переговорах Москвы и Минска.
Подробности в материале: Лукашенко заявил, что перед встречей с Путиным перечитал все сообщения СМИ
Президент России Владимир Путин пригласил участников российско-белорусских переговоров на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.
Президент России Владимир Путин пригласил всех участников российско-белорусских переговоров на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.
Читайте подробнее: Путин пригласил участников российско-белорусских переговоров на обед
В центре Минска белорусская оппозиция проводит несанкционированные акции против углубленной интеграции с Россией и подписания дорожных карт.
«Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме», — сказал Лукашенко, не приведя больше подробностей, о каком доме идет речь.
За 20 лет в рамках интеграции России и Белоруссии сделано уже много, однако многое еще предстоит сделать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
Читайте подробнее: Лукашенко оценил темпы интеграции РФ и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал о своем доме в Сочи.
Об этом: «Уютный и теплый»: Лукашенко рассказал о своем доме в Сочи
Несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла без серьезных инцидентов и задержаний.
В общей сложности она продлилась около пяти часов.
Переговоры Путина и Лукашенко продолжаются уже два часа.
Александр Лукашенко. Видео russia. tv
Лукашенко: «Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход анализа нашего Договора».
Путин и Лукашенко уединились и продолжают переговоры за обедом. Делегации во главе с Медведевым и Румасом обедают отдельно от президентов.
Путин угостит Лукашенко на обеде в честь 20-летия Союзного государства: барабулькой с артишоком, каре телёнка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из Дивноморского. Пул №3.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после двухчасовых переговоров продолжили общение тет-а-тет.
Обед закончен, переговоры Путина и Лукашенко продолжаются — в общей сложности встреча идет уже четыре часа.
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи продолжаются уже более четырех часов.
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Александр Григорьевич за обедом напоминает, что он приехал не за тем, чтобы что-то просить. Пул №3
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко продолжаются пять часов.
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Лукашенко уехал из резиденции «Бочаров ручей» без заявлений для прессы
В ходе переговоров РФ и Белоруссии был достигнут прогресс, даже по нефтегазовым вопросам — Орешкин.
Следующая встреча Лукашенко и Путина намечена на 20 декабря — Орешкин.