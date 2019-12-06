Санкт-Петербург, 6 декабря, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Активные болельщики петербургского ФК «Зенит» покинули фанатский вираж домашнего стадиона «Газпром арена» вечером 6 декабря во время матча с «Динамо» на 40-й минуте встречи, сообщают очевидцы.

Федор Быков Пустые фанатские трибуны на «Газпром арене», 6 декабря 2019 г

Это сделано в знак солидарности с болельщиками «Спартака», десятки которых были задержаны по итогам петербургского матча «Зенит» — «Спартак» 1 декабря.

На фанатском вираже «Газпром арены» развернута растяжка «Фанат не преступник!»

Федор Быков Уход болельщиков с трибун во время матча

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Планы уйти с трибун во время матча РФПЛ на 30-й минуте первыми озвучили болельщики «Спартака». В итоге акцию поддержали также фанаты «Локомотива», «Динамо», «Арсенала» и «Зенита».

Сообщается также, что болельщики «Динамо», которых принимают в Петербурге, столкнулись со сложностями при спуске с гостевой трибуны — внизу их встретил кордон бойцов Росгвардии.